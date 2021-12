Formule 1

Formule 1 : Russell, Bottas... Rosberg affiche une énorme crainte pour Hamilton !

Publié le 20 décembre 2021 à 16h35 par A.M.

Alors que Mercedes a décidé de remplacer Valtteri Bottas par George Russell, Nico Rosberg estime que c'est une menace supplémentaire pour Lewis Hamilton.

Arrivé en 2017 pour remplacer Nico Rosberg, Valtteri Bottas sera finalement remplacé par George Russell la saison prochaine. Après 5 saisons de bons et loyaux services à épauler Lewis Hamilton, sans jamais le concurrencer, le pilote finlandais rejoindra Alfa Romeo en 2022. Par conséquent, le septuple Champion du monde devra se frotter à un nouveau coéquipier qui pilotera une monoplace de pointe pour la première fois de sa carrière avec des ambitions importantes. George Russell débarque donc pour mener la vie dure à Lewis Hamilton ce qui inquiète Nico Rosberg.

«La situation pourrait devenir très intense dans l’équipe»