Formule 1 : Ces lourdes révélations de Verstappen sur l'après Silverstone !

Publié le 20 décembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Au cours de l'année 2021, Max Verstappen a connu quelques accidents. Mais le plus impressionnant restera sûrement celui qu'il a subi à Silverstone. Le Néerlandais est d'ailleurs revenu sur les jours qui ont suivi les incidents du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Sacré champion du monde le 12 décembre dernier pour la première fois de sa carrière, Max Verstappen a connu quelques mésaventures au cours de l’année 2021. Le pilote de Red Bull a été victime de quelques crashs. Mais le plus impressionnait reste celui qui a eu lieu à Silverstone, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet dernier. À la lutte avec Lewis Hamilton dans un virage, Max Verstappen a été touché par le Britannique a l’arrière de sa monoplace et a violemment heurté le mur de pneus. Le choc a été très lourd (51 G) et aurait pu induire le Néerlandais à changer son style de pilotage pour la suite de la saison. Max Verstappen est d’ailleurs revenu sur les jours qui ont suivi ce terrible accident.

« On m’a dit après l’incident de reposer mon cerveau »