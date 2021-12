Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon déclare sa flamme à Fernando Alonso !

Publié le 19 décembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que la saison de Formule 1 a pris fin, Esteban Ocon est revenu sur son année passée aux côtés de Fernando Alonso. Le Français n'a pas caché son admiration pour l'Espagnol.

Esteban Ocon sort d'une saison encourageante avec Alpine. Après avoir notamment remporté le premier Grand Prix de sa carrière en Hongrie au mois d'août dernier, le pilote de 25 ans a terminé l'année à la 11e place du classement général, juste derrière son coéquipier Fernando Alonso. Et Esteban Ocon semble être comblé de pouvoir rouler aux côtés du double champion du monde espagnol.

« C’est un privilège de travailler avec une légende comme lui »