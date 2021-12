Formule 1

Formule 1 : La confidence d’un ex-coéquipier d’Hamilton sur son avenir !

Publié le 18 décembre 2021 à 17h35 par Th.B.

Alors que les rumeurs d’un départ à la retraite de Lewis Hamilton vont bon train, son ancien coéquipier Jenson Button ne voit pas le pilote Mercedes se retirer.

Après avoir manqué l’occasion de devenir le seul pilote de l’histoire de la F1 à remporter huit titres de champion du monde dimanche dernier à Abu Dhabi, Lewis Hamilton n’aurait toujours pas digéré la gestion de la direction de course au sujet de la Safety Car. De quoi le pousser à ne pas se présenter au gala de la Formule 1 et à se désabonner des comptes Instagram et Twitter de la F1. Patron de Mercedes, Toto Wolff a récemment fait passer le message suivant au sujet de la potentielle retraite de Lewis Hamilton. « Je dois juste faire de mon mieux pour l’aider à surmonter ces sentiments imminents qu’il a de vouloir tout arrêter, afin qu’il revienne plus fort, avec un amour pour ce sport renouvelé et une confiance dans la prise de décisions de la FIA l’année prochaine. Et nous souhaitons vivement que ce soit le cas ». Pour Jenson Button, ancien partenaire d’Hamilton chez McLaren, le pilote Mercedes ne devrait pas se retirer.

« Je ne le vois pas s’éloigner de la F1 »