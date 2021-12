Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Maradona… L’énorme coup de gueule de Toto Wolff !

Publié le 17 décembre 2021 à 11h35 par T.M.

Alors que Lewis Hamilton a donc perdu le titre de champion du monde face à Max Verstappen, chez Mercedes, Toto Wolff ne décolère toujours pas.

Mécontent du déroulé des événements à Abu Dhabi qui a provoqué la défaite de Lewis Hamilton, Mercedes l’a en travers de la gorge. Et bien que l’appel de l’écurie ait été retiré, la colère est toujours présente. Si Max Verstappen a été sacré champion du monde 2021, Toto Wolff estime que ce titre a été volé à Hamilton. Et à l’occasion d’un entretien accordé à Bild , le patron de Mercedes a poussé un coup de gueule, n’hésitant pas à comparer cet événement à deux autres grosses polémiques du sport.

« Lewis et moi sommes toujours complètement mécontents »