Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen prend position pour l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 17 décembre 2021 à 9h35 par T.M.

Et si Lewis Hamilton arrêtait la Formule 1 ? Alors que l’hypothèse est évoquée par certains, Max Verstappen ne veut toutefois pas y croire…

Ce championnat du monde 2021 restera dans l’histoire de la Formule 1. Au terme d’un scénario exceptionnel, Max Verstappen a été sacré devant Lewis Hamilton. Parti à la conquête d’un huitième titre, le Britannique est tombé de très haut et compte tenu des circonstances de sa défaite, cela doit être difficile à digérer. Au point de voir le pilote Mercedes arrêter tout simplement la Formule 1 ? Actuellement, Hamilton est sous contrat jusqu’en 2023 avec son écurie, mais selon certaines rumeurs, le voir tout arrêter ne serait pas à exclure.

« Je ne vois donc pas pourquoi il abandonnerait ou arrêterait maintenant »