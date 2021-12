Formule 1

Formule 1 : Koh-Lanta, Hamilton… L’improbable tacle de Denis Brogniart après le sacre de Verstappen !

Publié le 15 décembre 2021 à 23h35 par B.C. mis à jour le 15 décembre 2021 à 23h48

Alors que la dernière saison de Koh-Lanta a fait l'objet de nombreuses polémiques en raison de triches dans l’émission, Denis Brogniart a dressé un parallèle inattendu entre le programme de TF1 et le dernier Grand Prix d’Abu Dhabi, qui a vu Max Verstappen sortir gagnant après une fin contestée.

Le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi s’annonçait mouvementé, et il l’a été. Alors qu’ils étaient à égalité de points avant le début de la course, Max Verstappen a pris le dessus sur Lewis Hamilton, lui permettant de remporter son premier titre mondial. Une victoire qui fait polémique après plusieurs décisions contestées du directeur de course, Michael Masi, qui ont notamment permis au pilote Red Bull de profiter de l’intervention de la voiture de sécurité dans les ultimes moments pour passer des pneus tendres, à l’inverse de son concurrent de chez Mercedes, lui donnant un avantage certain. De quoi faire réagir Denis Brogniart, animateur de TF1 .

« On est beaucoup plus rigoureux au niveau des règles de Koh-Lanta qu’avec celles des Grands Prix de Formule 1 »