Formule 1

Formule 1 : Après son sacre, Verstappen envoie un message fort à Hamilton !

Publié le 13 décembre 2021 à 22h35 par Th.B.

Sacré champion du monde grâce à un dernier tour dantesque et au terme d’un Grand Prix à rebondissements, Max Verstappen a tenu à consoler le grand perdant Lewis Hamilton qui avait pourtant fait la course en tête à Abu Dhabi dimanche.

Dans le cadre de l’ultime Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, Lewis Hamilton a fait la course en tête et ce, dès la ligne de départ en reprenant la pole position à Max Verstappen acquise lors des qualifications et pour 51 des 58 tours au total. Cependant, en raison d’une sortie relativement tardive de la voiture de sécurité après le crash de Nicholas Latifi, le pilote Red Bull a pu rattraper son retard sur le pilote Mercedes et prendre le meilleur sur Hamilton lors de l’ultime tour de piste du Grand Prix. Quelques heures après son sacre, Max Verstappen a adressé un message de compassion à Lewis Hamilton.

« Bien sûr que j'ai de la peine pour Lewis »