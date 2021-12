Formule 1

Formule 1 : La grande réaction de Verstappen après son titre de champion du monde !

Publié le 12 décembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Au terme d'un incroyable scénario, Max Verstappen a été sacré champion du monde de Formule 1 ce dimanche. Le Néerlandais n'a pas caché sa joie après la course.

À 24 ans, Max Verstappen remporte son premier titre de champion du monde. Le pilote de l'écurie Red Bull s'est imposé ce dimanche au Grand Prix d'Abu Dhabi après un scénario riche en rebondissements. Après une intervention de la voiture de sécurité dans les derniers instants de la course à la suite d'un crash de Nicholas Latifi (Williams), le Néerlandais a réussi à dépasser son rival Lewis Hamilton dans le dernier tour de cette saison folle. Après la course, Max Verstappen a ainsi partagé son énorme joie.

« Notre objectif était de remporter le championnat et enfin on l’a fait »