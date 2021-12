Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat d'Hamilton après la pole de Verstappen à Abu Dhabi !

Publié le 11 décembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Ce samedi, Max Verstappen a signé le meilleur temps des qualifications et partira en pole dimanche pour l'ultime Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Lewis Hamilton sera lui deuxième sur la grille de départ. Le Britannique a analysé son écart de performance avec le Néerlandais.

La grille de départ du dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison est connue. Auteur d'une excellente séance de qualifications ce samedi sur la piste du circuit d'Abu Dhabi, Max Verstappen partira par conséquent en pole position dimanche, juste devant Lewis Hamilton. Le meilleur des deux pilotes remportera le titre de champion du monde, puisque le Britannique et le Néerlandais sont à égalité parfaite au classement général, avec 369,5 points chacun.

« Nous ne pouvions pas rivaliser avec ce temps »