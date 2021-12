Formule 1

Formule 1 : Red Bull tacle Lewis Hamilton avant le GP d’Abu Dhabi !

Publié le 11 décembre 2021 à 13h35 par B.C.

Alors que l’on connaîtra l’identité du champion du monde de Formule 1 ce dimanche à l’issue du Grand Prix d’Abu Dhabi, Red Bull a tenu à défendre Max Verstappen, tout en glissant un tacle à Lewis Hamilton.

Difficile de rêver d’un meilleur scénario pour ce dernier week-end de Formule 1. Actuellement à égalité de points (369,5), Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) se disputeront ce dimanche le titre de champion du monde sur le circuit d’Abu Dhabi. Un rendez-vous décisif qui suscite naturellement quelques tensions, surtout après une saison pleine de rebondissements. Helmut Marko, consultant de Red Bull, a notamment poussé un coup de gueule contre Lewis Hamilton, dénonçant une campagne « anti-Verstappen ».

« Il ne manque pas grand-chose à Hamilton pour aller à Hollywood »