Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton… Kevin De Bruyne prend position avant le GP d’Abu Dhabi !

Publié le 11 décembre 2021 à 10h35 par B.C.

Joueur de Manchester City, Kevin De Bruyne a apporté son soutien à Max Verstappen avant le Grand Prix d’Abu Dhabi.

On ne pouvait pas rêver mieux pour cette fin de saison de Formule 1. 22e et dernière manche de cette saison 2021, le Grand Prix d’Abu Dhabi déterminera qui de Max Verstappen (Red Bull) ou de Lewis Hamilton (Mercedes) décrochera le titre de champion du monde. Les deux pilotes sont en effet à égalité de points (369,5) et s’apprêtent donc à disputer une finale ce dimanche. Avant ce rendez-vous décisif, Kevin De Bruyne a tenu à apporter son soutien à Max Verstappen, qu’il espère voir triompher aux dépens de Lewis Hamilton.

« Je suis pour toi »