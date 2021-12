Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Alonso désigne son favori pour le titre !

Publié le 10 décembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Avant l'ultime Grand Prix de la saison, Fernando Alonso a analysé la lutte entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. L'Espagnol ne cache pas avoir un faible pour le pilote de chez Red Bull.

Le suspense est totale pour cette fin de saison de Formule 1. Après une année riche en rebondissements, Lewis Hamilton et Max Verstappen vont se livrer une ultime bataille dimanche, pour le Grand Prix d'Abou Dhabi. Les deux rivaux sont à égalité parfaite au classement général, avec 369,5 points chacun. Pour Fernando Alonso, champion du monde en 2005 et 2006, le Néerlandais est le meilleur des pilotes.

« Ce n'est pas que je soutiens Max, c'est qu'il le mérite à mon avis »