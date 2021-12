Formule 1

Formule 1 : Verstappen annonce la couleur pour son dernier duel avec Hamilton !

Publié le 10 décembre 2021 à 11h35 par T.M.

A quelques jours du dernier duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, le Néerlandais ne vise que le titre pour valider sa belle saison.

A un Grand Prix de la fin de la saison, Max Verstappen et Lewis Hamilton sont à égalité de points au championnat du monde. Mais ayant plus gagné cette saison, le Néerlandais a tout de même l'avantage. La dernière course à Abu Dhabi promet donc d’être animée. Qui de Verstappen ou Hamilton l’emportera ? Dans des propos rapportés par la RTBF , le pilote Red Bull s’est confié sur cette dernière lutte où il espère bien évidemment remporter le titre.

« Je suis là pour gagner »