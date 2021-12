Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Red Bull... Hamilton envoie un énorme message à Mercedes !

Publié le 8 décembre 2021 à 20h35 par A.M.

Engagé dans une lutte acharnée pour le titre face à Max Verstappen, Lewis Hamilton est impressionné par la combattivité de son équipe.

Dimanche, à Abu Dhabi, la saison de Formule 1 trouvera enfin son dénouement. Palpitant jusqu'au bout, le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton nous aura tenu en haleine jusqu'au dernier Grand Prix. Et pour cause, les deux pilotes sont à égalité parfaite avec 369,5 points et devront donc se départager sur le circuit de Yas Marina dimanche. Pour cela, chacun des deux pilotes comptera sur son équipe, à commencer par Lewis Hamilton qui se réjouit de voir chaque personne chez Mercedes être aussi impliquée pour battre Red Bull et Max Verstappen.

«Je n’ai jamais vu une telle passion et une telle excitation au sein de mon équipe en 10 ans»