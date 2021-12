Formule 1

Formule 1 : Hamilton, accrochage... Verstappen enrage après sa pénalité !

Publié le 6 décembre 2021 à 13h35 par A.M.

Alors qu'il a écopé d'une pénalité de 5 secondes après son action musclée contre Lewis Hamilton, Max Verstappen ne cache pas son agacement.

En Arabie Saoudite, Max Verstappen s'est classé deuxième pour la troisième fois de suite, laissant Lewis Hamilton revenir à égalité au classement général après avoir remporté les trois derniers Grand Prix. Mais le Britannique a encore du s'arracher pour s'imposer puisque les deux protagonistes ont encore livrer une bataille impressionnante... et bien souvent au-delà des limites du règlement. A l'image de la défense trop musclée de Max Verstappen au premier virage qui passe à l'extérieur de la piste pour conserver sa position. Une action qui lui a valu 5 secondes de pénalité. Mais le Néerlandais a du mal à comprendre.

«Je ne pense pas que cette pénalité de cinq secondes soit correcte»