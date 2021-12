Formule 1

Formule 1 : Verstappen, accrochage... La réaction d'Hamilton après sa victoire en Arabie Saoudite !

Publié le 5 décembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Au terme d'une course folle, Lewis Hamilton s'est imposé ce dimanche à Djeddah devant Max Verstappen. Au classement général, les deux pilotes sont à égalité parfaite à une semaine de la fin de la saison.

Le scénario de cette année 2021 de Formule 1 est à couper le souffle. Ce dimanche, Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix d'Arabie Saoudite après une course riche en rebondissements, où le drapeau rouge a été agité à deux reprises, entraînant ainsi deux nouveaux départs. Grâce à sa victoire, le Britannique revient à hauteur de Max Verstappen au classement général, puisque les deux pilotes comptent 369,5 points. Le dénouement de cette saison aura donc lieu le 12 décembre à Abu Dhabi.

« Je ne comprends pas pourquoi d’un seul coup il a tapé dans les freins »