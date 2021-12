Formule 1

Formule 1 : Le tacle du père de Max Verstappen à Lewis Hamilton !

Publié le 5 décembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Lewis Hamilton et Max Verstappen entretiennent une étroite rivalité depuis le début de la saison. Mais même si l'entente entre les deux hommes est bonne selon eux, le père du Néerlandais ne porte pas le Britannique dans son coeur.

Depuis le début de saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent un duel acharné pour le titre de champion du monde. Leur lutte est très serrée et chacun des deux pilotes donne tout ce qu’il a sur chaque circuit. Parfois, quelques tensions sont apparues après certains accrochages. Mais Lewis Hamilton et Max Verstappen ont toujours clamé entretenir une relation bonne et saine. En revanche, le père du pilote de Red Bull, lui, ne porte pas réellement le septuple champion du monde dans son coeur et il l’a fait savoir.

« Lewis, lui, est dans son propre monde »