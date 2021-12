Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly lance un avertissement avant le Grand Prix d’Arabie saoudite !

Publié le 3 décembre 2021 à 20h35 par B.C.

Alors que les essais libres du Grand Prix d’Arabie saoudite ont eu lieu ce vendredi, Pierre Gasly affiche sa prudence face à la dangerosité du circuit.

Ce dimanche, Lewis Hamilton et Max Verstappen disputeront une course décisive en Arabie saoudite. Le pilote Red Bull ne dispose que de 8 points d’avance sur son concurrent de Mercedes, à deux Grands Prix de la fin de la saison. Le GP d’Arabie saoudite s’annonce donc très intéressant à suivre, d’autant que de nombreux virages rapides sont à signaler du côté de Djeddah. Charles Leclerc en a d’ailleurs fait les frais ce vendredi lors de la seconde séance d’essais en tapant violemment un mur de protection. Le Monégasque n’a heureusement pas été blessé malgré ce crash, mais Pierre Gasly appelle à la prudence face à la dangerosité du circuit.

« Il faut essayer de tous utiliser un peu de bon sens quand on est sur la piste parce que ça peut être très dangereux »