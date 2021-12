Formule 1

Formule 1 : L'analyse de Lewis Hamilton avant le GP d'Arabie Saoudite !

Publié le 3 décembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Avant de disputer le Grand Prix d'Arabie Saoudite ce week-end, Lewis Hamilton a livré son analyse du circuit de Djeddah. Le Britannique s'attend ainsi à de nombreuses surprises.

Tout comme l'ensemble des pilotes, Lewis Hamilton découvrira pour la première fois la piste de Djeddah ce vendredi, à l'occasion des essais libres. Ce circuit urbain, considéré comme l'un des plus rapides du monde, comporte 27 virages sur une longueur de plus de 6 kilomètres. Pour Lewis Hamilton, la méfiance devra alors être de mise sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, décisif dans sa lutte pour le titre avec Max Verstappen.

« Il y a beaucoup d’inconnues »