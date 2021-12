Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... Les accusations de Red Bull !

Publié le 2 décembre 2021 à 10h35 par A.M.

Alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent une bataille acharnée pour le titre, Christian Horner reproche au septuple Champion du monde de provoquer son pilote.

La bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen fait rage pour le titre de Champion du monde puisque les deux pilotes sont séparés de huit points à deux courses de la fin de la saison. Mais c'est finalement entre les deux écuries que les tensions sont les plus palpables puisque Christian Horner et Toto Wolff ne cessent de s'invectiver par des déclarations assez fortes qui entretiennent la rivalité entre Mercedes et Red Bull. Et avant le Grand Prix d'Arabie Saoudite, Christian Horner s'en prend cette fois à Lewis Hamilton auquel il reproche de provoquer Max Verstappen.

«Lewis cherche subtilement et lâche des provocations»