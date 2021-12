Formule 1

Formule 1 : Titre, Hamilton... Verstappen annonce la couleur pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite !

Publié le 1 décembre 2021 à 10h35 par A.M.

Conscient d'être le seul pilote en mesure d'être sacré en Arabie Saoudite, Max Verstappen reste toutefois très calme avant d'aborder ce Grand Prix.

Lewis Hamilton et Max Verstappen se présentent en Arabie Saoudite pour l'avant dernier Grand Prix de la saison avec seulement 8 points d'écart au compteur. Sur la piste de Djeddah, que tous les pilotes vont découvrir, le Néerlandais arrive toutefois dans la peau du leader du Championnat du monde et sera donc le seul à être en mesure d'être titré dès dimanche. Pour cela, il faudrait que tout tourne à l'avantage de Max Verstappen qui devra s'imposer en espérant que Lewis Hamilton termine au-delà de la 5e place, où qu'il finisse deuxième et dans ce cas-là que le Britannique ne marque pas de point. En revanche, si Lewis Hamilton prend le dessus sur Max Verstappen ou qu'il ne concède pas plus de 18 points à son rival, tout se jouera lors de la dernière manche du Championnat du monde le 12 décembre à Abu Dhabi.

Verstappen est «suis calme et serein»