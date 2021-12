Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen déclare sa flamme à Red Bull !

Publié le 30 novembre 2021 à 23h35 par H.G.

Alors qu’il évolue depuis cinq ans chez Red Bull, Max Verstappen a tenu à souligner l’aspect familial qu’il perçoit au sein de son écurie.

Depuis maintenant cinq ans, Max Verstappen fait ses classes chez Red Bull après avoir effectué ses débuts en Formule 1 avec Toro Rosso. Le pilote néerlandais âgé de seulement 24 ans grandit en même temps que son écurie au fil des années, à tel point qu’il est maintenant plus proche que jamais de remporter son premier titre de champion du monde, même si rien n’est encore joué dans son palpitant duel avec Lewis Hamilton. Et en attendant de connaitre le verdict qui sera rendu par les deux dernières courses de la saison, Max Verstappen a tenu à confier toute sa joie d’évoluer au sein de l’écurie Red Bull.

« On a vraiment l’impression d’être une grande famille »