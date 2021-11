Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Massa sur les chances de titres de Verstappen !

Publié le 28 novembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Ancien pilote de Formule 1, Felipe Massa estime que Max Vertsappen est prêt à inscrire son nom dans l'histoire de sa discipline et à remporter son premier titre de champion du monde.

Qui sera couronné champion du monde de Formule 1 ? A deux Grand Prix de la fin de la saison, Max Vertsappen occupe la tête du classement général et compte huit points d'avance sur Lewis Hamilton, victorieux de la dernière course au Qatar. La lutte promet d'être acharnée entre les deux pilotes. Alors que Verstappen et Hamilton se tirent la bourre, Felipe Massa a livré son pronostic. Pour l'ancien pilote brésilien, le Néerlandais est prêt à inscrire son nom au palmarès et à devenir champion du monde.

« Verstappen est prêt à gagner »