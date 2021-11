Formule 1

Formule 1 : Cette sortie forte sur la lutte entre Lewis Hamilton et Max Verstappen !

Publié le 26 novembre 2021 à 15h35 par A.M.

A deux courses de la fin de la saison, Jenson Button s'enflamme pour Max Verstappen et Lewis Hamilton, mais se refuse à tout pronostic.

Huit points et deux courses. Voilà les deux chiffres à retenir de cette fin de saison palpitante en Formule 1. Le paddock a encore rendez-vous en Arabie Saoudite puis à Abu Dhabi, deux circuits qui verront les dernières batailles en piste entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, séparés donc de huit points. Le pilote Mercedes reste sur deux victoires de suite, au Brésil et au Qatar, et semble avoir la meilleur dynamique. Mais Jenson Button, champion du monde 2009, refuse de faire un pronostic.

Impressionné, Button refuse toutefois de trancher