Formule 1 : Cette énorme sortie de Sergio Pérez sur Pierre Gasly !

Publié le 25 novembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Cette saison, Pierre Gasly a réalisé de grandes prestations. De ce fait, le Français s'est fait remarquer auprès des autres pilotes et Sergio Pérez lui a envoyé un message fort.

En 2019, Pierre Gasly a eu sa chance au sein d’une grande équipe. En effet, le Français était le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Mais n’apportant pas les résultats escomptés, l’écurie autrichienne a décidé de s’en séparer. Désormais chez AlphaTauri, le pilote de 25 ans a montré qu’il avait grandement progressé sur les circuits. Pierre Gasly pointe à la neuvième place du classement général juste derrière les McLaren, les Ferrari, les Red Bull et les Mercedes. Le Français fait preuve d’un grand talent sur les pistes et ce n’est pas passé inaperçu auprès de certains.

« Il mérite d’avoir une autre chance dans une grande équipe »