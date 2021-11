Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Max Verstappen sur son avenir !

Publié le 24 novembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Actuellement à la lutte avec Lewis Hamilton pour le championnat du monde, Max Verstappen a révélé qu'il ne visait qu'un seul et unique titre dans sa carrière.

Max Verstappen se projette déjà vers l'avenir à 24 ans. Depuis ses débuts en Formule 1 en 2015, le Néerlandais n'a jamais caché son objectif de remporter rapidement le titre de champion du monde. Cette saison, le pilote de chez Red Bull devra batailler avec Lewis Hamilton pour arriver à ses fins, puisque seulement 9 points séparent les deux hommes en tête du classement général. Toutefois, pour Max Verstappen, la Formule 1 n'aura plus la même saveur une fois son objectif atteint.

« Je n’ai pas tellement d’autres objectifs une fois que le titre sera remporté »