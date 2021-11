Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton annonce la couleur pour la fin de saison !

Publié le 22 novembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Grâce à sa victoire au Grand Prix du Qatar ce dimanche, Lewis Hamilton a de nouveau réduit l'écart avec Max Verstappen au classement général de la Formule 1. Les deux dernières courses sont désormais cruciales pour le titre de champion du monde et le pilote de Mercedes a d'ores et déjà prévenu son rival.

Ce dimanche au Grand Prix du Qatar, Lewis Hamilton s’est de nouveau imposé devant Max Verstappen. Le Britannique a terminé la course en première position avec 25 secondes d’avance sur le Néerlandais. Grâce à sa victoire, le pilote de Mercedes a encore un peu réduit l’écart avec celui de Red Bull au classement général de la Formule 1. Seulement huit points séparent Lewis Hamilton et Max Verstappen désormais. La fin de saison s’annonce donc très tendue pour le titre de champion du monde alors qu'il ne reste plus que deux courses. Et le pilote de Mercedes a d'ores et déjà annoncé la couleur.

« Je suis dans ma meilleure forme physique de l’année »