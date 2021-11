Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso s’enflamme pour sa performance au Qatar !

Publié le 22 novembre 2021 à 12h35 par T.M.

Derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen, c’est Fernando Alonso qui a terminé 3ème au Qatar. De quoi donner le sourire au pilote Alpine.

Pour son retour en Formule 1, Fernando Alonso réalise une saison 2021 très intéressante. Au volant de son Alpine, l’Espagnol a obtenu de très bons résultats et cela s’est encore vérifié ce dimanche au Qatar. Si Lewis Hamilton et Max Verstappen étaient intouchables devant, Alonso a été le meilleur parmi les autres pilotes. Le double champion du monde a ainsi terminé à la 3ème place. Un podium qui ravit au plus haut point le principal intéressé.

« Je suis heureux d'être de retour sur le podium »