Formule 1

Formule 1 : La sortie forte de Lewis Hamilton après sa victoire au Qatar !

Publié le 21 novembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Grâce à sa victoire au Grand Prix du Qatar ce dimanche, Lewis Hamilton a considérablement réduit son écart sur Max Verstappen au classement du championnat du monde. De quoi satisfaire le Britannique.

Le suspense perdure en cette fin de saison de Formule 1. Lewis Hamilton ne lâche rien et compte lutter jusqu'au bout avec Max Verstappen pour le titre suprême. Après son succès sur le circuit de Losail ce dimanche, le pilote de Mercedes ne compte plus que 9 points de retard sur son rival de chez Red Bull. Alors qu'il ne reste plus que deux Grands Prix à disputer, Lewis Hamilton y croit encore pour la victoire finale.

« Cela nous met en bonne position pour les deux prochaines courses »