Formule 1

Formule 1 : La sortie inquiétante de Verstappen avant le GP du Qatar !

Publié le 20 novembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Après avoir terminé deuxième des qualifications survolées par Lewis Hamilton ce samedi, Max Verstappen n'a pas caché les difficultés de Red Bull sur le circuit de Losail.

Max Verstappen est en grand danger pour sa première place du classement général. Avant le départ du Grand Prix de Qatar dimanche, le Néerlandais ne compte que 14 points d'avance sur son rival Lewis Hamilton. Ce dernier est bien parti pour refaire son retard, puisque le Britannique a décroché la pole position après la séances de qualifications ce samedi. Pour Max Verstappen, Red Bull était tout simplement moins fort...

« Nous avons vraiment un peu plus de mal que d'habitude »