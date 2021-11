Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Le message fort de Mercedes sur la course au titre !

Publié le 16 novembre 2021 à 12h35 par La rédaction

En s'imposant au Grand Prix du Brésil ce dimanche, Lewis Hamilton s'est donné un nouvel espoir de titre de champion du monde. Un espoir qui se serait transformé en croyance au sein de chez Mercedes.

Ce dimanche lors du Grand Prix du Brésil, Lewis Hamilton s’est imposé, dix secondes devant Max Verstappen, lui permettant de réduire l’écart avec le pilote de Red Bull au classement général de la Formule 1. Ce n’était pourtant pas gagné d’avance pour le Britannique, disqualifié des qualifications à cause d’un défaut de DRS et étant parti dixième de la grille de départ grâce à son résultat lors du sprint. Lewis Hamilton a réalisé une très bonne prestation lui permettant d’entretenir l’espoir d’un huitième titre de champion du monde en fin de saison. Un espoir qui s’est transformé en croyance au sein de chez Mercedes selon Andrew Shovlin.

« En sortant du Brésil, nous croyons pouvoir gagner les deux championnats »