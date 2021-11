Formule

Formule 1 : Quand Neymar envoie un message fort à Hamilton après son succès au Brésil !

Publié le 15 novembre 2021 à 17h35 par Th.B.

Malgré une 10ème place sur la grille de départ, Lewis Hamilton a finalement su se débrouiller au terme d’une course à rebondissements pour être sacré vainqueur du Grand Prix du Brésil et ainsi diminuer son retard sur Max Verstappen au classement général des pilotes. De quoi permettre à Neymar de s’enflammer pour le pilote Mercedes.

Dimanche, sur le circuit d’Interlagos, Lewis Hamilton a relancé la course au titre de champion du monde de Formule 1. Alors qu’il s’élançait de la 10ème place sur la grille de départ, le pilote de Mercedes a réalisé une course parfaite en rattrapant tout son retard et en livrant un duel sans merci à Max Verstappen, premier au classement général et qui menait la danse lors du Grand Prix du Brésil. Une bataille que le pilote Red Bull a souligné après avoir vu son concurrent direct s’adjuger la première place de la course. « On a tout essayé aujourd’hui bien sûr, c’était une belle bataille mais au final, il nous manque un petit peu de rythme. On a tout donné aujourd’hui et c’était très plaisant ».

Neymar salue la prestation d’Hamilton au Brésil !