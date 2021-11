Formule 1

Formule 1 : La réponse de Lewis Hamilton à un grand hommage de cette légende !

Publié le 15 novembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Ce dimanche, après une grande performance, Lewis Hamilton s'est imposé au Grand Prix du Brésil. Le pilote de Mercedes a reçu de nombreux hommages, dont un venant de Damon Hill. Le Britannique n'a pas manqué de remercier son compatriote.

« C’était l’un des meilleurs pilotages que j’ai jamais vu en Formule 1, tout à fait génial. » Après la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix du Brésil ce dimanche, Damon Hill n’a pas manqué de féliciter le pilote de Mercedes sur son compte Twitter . Parti dixième de la grille de départ après quelques mésaventures lors des qualifications, le Britannique s’est finalement imposé à São Paulo, dix secondes devant Max Verstappen. L’hommage du champion du monde 1996 n’a pas laissé indifférent Lewis Hamilton.

« On ne se lasse jamais d’entendre des commentaires positifs de la part d’un si grand pilote »