Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Verstappen sur son duel avec Hamilton au GP du Brésil !

Publié le 15 novembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Pourtant loin devant Lewis Hamilton sur la grille de départ, Max Verstappen s'est finalement incliné face au pilote de Mercedes au Grand Prix du Brésil. Mais le Néerlandais aurait tout de même apprécié son duel avec le Britannique à São Paulo.

Comme à leur habitude, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont une nouvelle fois livré un duel acharné lors du Grand Prix du Brésil. La tâche n’était pourtant pas simple pour le pilote de Mercedes, ayant démarré la course dixième de la grille de départ après être parti dernier du sprint à cause d’une disqualification lors des qualifications en raison d’un défaut de DRS. Mais pourtant, c’est bien le Britannique qui s’est imposé à São Paulo, devançant le pilote de Red Bull de dix secondes. Si cela aurait pu être frustrant pour Max Verstappen, il n’en retiendrait que du plaisir.

« Je me suis amusé. (...) J’espère que ça va continuer comme ça pour le reste de la saison »