Formule 1

Formule 1 : La grosse annonce de Max Verstappen sur son duel avec Lewis Hamilton !

Publié le 8 novembre 2021 à 13h35 par T.M.

Bien que Max Verstappen prenne le large au championnat du monde, le Néerlandais souhaite rester prudent dans sa lutte face à Lewis Hamilton.

En tête du championnat du monde avant le Grand Prix du Mexique, Max Verstappen a réussi à accroitre son avance sur Lewis Hamilton. En effet, le Néerlandais s’est imposé, tandis que le pilote Mercedes a lui terminé à la deuxième place. Désormais, Verstappen dispose de 19 points d’avance à 4 Grands Prix de la fin de la saison. Au volant de sa Red Bull, le pilote de 24 ans a donc l’avantage sur Hamilton, mais il ne veut pas crier victoire trop vite.

« Ça va être très serré et excitant jusqu’à la fin »