Formule 1 : Verstappen annonce la couleur dans sa lutte face à Hamilton !

Publié le 6 novembre 2021 à 13h35 par A.M. mis à jour le 6 novembre 2021 à 13h39

Lancé dans une énorme bataille face à Lewis Hamilton, Max Verstappen est satisfait des premiers tours de roues de sa Red Bull au Mexique.

Il ne reste plus que 5 courses avant la fin de la saison, et le suspens est à son comble dans la lutte pour le titre puisque Max Verstappen ne possède que 12 points d'avance sur Lewis Hamilton. Dès ce week-end, les deux hommes disputent un Grand Prix très important au Mexique et alors que les Mercedes ont dominé la première séance d'essais libres, le Néerlandais a signé le meilleur temps de la deuxième séance. De quoi rendre confiant le pilote Red Bull.

Verstappen est confiant