Formule 1 : Leclerc annonce la couleur pour la bataille entre Ferrari et McLaren !

Publié le 5 novembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors que Ferrari se trouve juste derrière McLaren au classement des constructeurs, Charles Leclerc a estimé que la Scuderia pouvait encore devancer l'écurie britannique d'ici la fin de la saison.

La fin de cette saison de Formule 1 promet de nombreuses luttes acharnées. Dans la bataille pour le championnat du monde, Max Verstappen et Lewis Hamilton se rendent coup pour coup afin de décrocher le titre suprême. Pour Ferrari et McLaren, l'enjeu se trouve ailleurs, au classement des constructeurs. Derrière les intouchables Mercedes et Red Bull comptant respectivement 460,5 et 437,5 points, l'écurie britannique complète le podium avec 254 unités. La Scuderia n'est pas loin derrière, puisque Ferrari possède de son côté 250,5 points.

« Nous avons des chances de terminer devant eux au championnat »