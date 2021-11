Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton annonce la couleur face à Max Verstappen !

Publié le 5 novembre 2021 à 13h35 par A.M. mis à jour le 5 novembre 2021 à 13h40

Engagé dans une énorme bataille face à Max Vertsappen, Lewis Hamilton assure vouloir gagner dans les règles de l'art alors que les deux pilotes se sont accrochés en piste plusieurs fois.

Les cinq dernières courses de la saison s'annoncent bouillantes. Et pour cause, Max Verstappen et Lewis Hamilton ne sont séparés que de 12 points dans la course au titre et devraient se disputer le titre jusqu'au bout. Mais alors que c'est très chaud en piste entre les deux leaders du Championnat du monde, le pilote Mercedes annonce vouloir remporter le titre sans accrochage avec le Néerlandais.

«Je veux toujours gagner de la bonne façon»