Le PSG recrute «un joueur de classe mondiale» pour 50M€

Arrivé pour 50M€ l'été dernier, Ousmane Dembélé s'est déjà imposé comme un joueur majeur du côté du PSG. Ces derniers matches, l'ancien Rennais a même enchaîné les buts et confirme son excellente première saison à Paris. A tel point que pour Bertrand Latour, Ousmane Dembélé est un joueur de classe mondiale, c'est la raison pour laquelle il n'est pas surpris par ses prestations.

Depuis sa signature au PSG l'été dernier, Ousmane Dembélé s'est imposé comme un taulier de Luis Enrique. Cependant, son manque de réussite dans la finition posait question, mais depuis quatre matches, il empile les buts, ce qui n'étonne par Bertrand Latour qui rappelle que « Dembélé a toujours été un joueur de classe mondiale ».

Dembélé «a toujours été un joueur de classe mondiale»

« Il a toujours été un joueur de classe mondiale, on le savait. Il y a eu les prémices à Rennes, l'éclosion à Dortmund et la confirmation à Barcelone. C'était un chemin tortueux parce qu'il a été pollué par les blessures. Dans un premier temps, en partie de sa responsabilité, et dans un second temps la conséquence de ce qu'il s'est mal passé au début et de cette mauvaise gestion. Il a ensuite fallu réadapter son corps et mettre les choses en place », rappelle le journaliste sur le plateau de La Chaîne L'EQUIPE , avant d'en rajouter une couche.

«Je ne découvre pas un nouveau Dembélé»