Un nouveau boss à l'OM ? Il veut remplacer Longoria !

Thibault Morlain

Si Pablo Longoria est aujourd'hui le président de l'OM, cela pourrait ne plus être le cas d'ici quelques mois. Proche d'un départ au début de la saison, l'Espagnol aurait visiblement des envies d'ailleurs. Frank McCourt pourrait alors devoir trouver un nouveau boss à l'OM et un candidat serait déjà connu.

A l'OM, une guerre serait actuellement en cours en coulisses. En effet, cela serait assez tendu entre Pablo Longoria, président, et Stéphane Tessier, directeur général. « Je sais désormais qui sont mes ennemis au club. Je ne peux plus travailler avec lui », aurait lâché l'Espagnol selon L'Equipe . Une guerre entre Longoria et Tessier qui pourrait bien décider du prochain président de l'OM.



Mercato - OM : Une vieille tradition relancée avec le futur entraîneur ? https://t.co/thXKqh9XwB pic.twitter.com/eGYBYU3fDS — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

Tessier pour remplacer Longoria ?

A en croire les informations du quotidien sportif, en coulisses, Pablo Longoria ferait savoir depuis un moment maintenant ses envies de départ. Le président de l'OM pourrait ainsi quitter ses fonctions et laisser son poste vacant. Une place que convoiterait Stéphane Tessier. Perçu par beaucoup comme le futur président de l'OM, l'actuel directeur général ne dirait clairement pas non pour remplacer Longoria.

Une décision de McCourt à venir

Pablo Longoria ou Stéphane Tessier ? A l'OM, il pourrait bien ne plus en rester qu'un à l'avenir. Le dernier reviendra bien évidemment à Frank McCourt, propriétaire actuel du club phocéen. Quid alors du futur patron de l'OM ? Selon le quotidien sportif, l'Américain devrait trancher durant l'intersaison.