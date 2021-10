Formule 1

Formule 1 : Verstappen en rajoute une couche sur le titre de champion du monde !

Publié le 31 octobre 2021 à 13h35 par T.M.

Si Max Verstappen est actuellement idéalement placé pour être sacré champion du monde à la fin de la saison, le Néerlandais n’en fait pas pour autant une priorité absolue.

Depuis le début de la saison, la bataille fait rage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Cette fois, ce n’est clairement pas une partie de plaisir pour le Britannique, qui doit s’employer pour conserver sa couronne mondiale. Et le pilote Red Bull est un adversaire coriace, à tel point que c’est lui qui est actuellement en titre du championnat du monde à quelques courses de la fin. Rien n’est donc encore fini entre Hamilton et Verstappen, qui s’est de nouveau confié sur ce titre de champion du monde.

« Le rêve est toujours de gagner le championnat, mais… »