Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo affiche son mal-être face au coronavirus !

Publié le 30 octobre 2021 à 22h35 par La rédaction

En raison des règles sanitaires très stricts qui sont en vigueur, les interactions sociales se retrouvent très restreintes en Formule 1. Des conditions qui pèsent sur le moral de Daniel Ricciardo.

Daniel Ricciardo n'a pas vécu la meilleure des intégrations lors de son arrivée à McLaren au début de l'année. Face à l'épidémie de Covid-19, les instances de Formule 1 ont mis en place des restrictions sanitaires très strictes au sein et en dehors du paddock. Par conséquent, en plus de ne pas pouvoir retourner voir sa famille en Australie, Daniel Ricciardo doit également faire l'impasse sur certains plaisirs du quotidien. Le pilote de 32 ans a évoqué ses difficultés à gérer ces conditions de vie.

« Ces dîners d’équipe et les choses que nous pouvions faire ensemble me manquent »