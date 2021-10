Formule 1

Formule 1 : Ricciardo pousse un énorme coup de gueule sur les restrictions sanitaires !

Publié le 23 octobre 2021 à 20h35 par La rédaction

Face aux restrictions sanitaires très strictes qui perdurent en Australie, Daniel Ricciardo a partagé son mécontentement. Originaire de l'île, le pilote de McLaren n'a pas vu sa famille depuis de longs mois.

Après le tennis, les restrictions sanitaires qui sont en vigueur en Australie affectent la Formule 1, plus particulièrement Daniel Ricciardo. Le pilote de l'écurie McLaren, natif de Perth, semble être très affecté par la situation de son pays. Le gouvernement de l'État de Victoria a par ailleurs récemment indiqué que le prochain Grand Prix d'Australie, qui aura lieu au mois d'avril 2022, n'acceptera que les pilotes vaccinés.

« Je n’ai pas vu mes parents depuis 18 mois et je n’en peux plus de leurs règles ! »