Tennis

Tennis : Vaccin, Open d'Australie... Djokovic fait une annonce retentissante pour son avenir !

Publié le 19 octobre 2021 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 19 octobre 2021 à 9h38

Alors que l'Open d'Australie aura lieu du 17 au 30 janvier prochain, Novak Djokovic ne sait toujours pas s'il se rendra à Melbourne. Le Serbe, qui refuse de révéler s'il est vacciné contre le Covid-19, serait freiné par les éventuelles restrictions sanitaires lors du tournoi australien.

Novak Djokovic continue de semer le trouble. Le numéro 1 mondial n'a toujours pas pris de décision quant à son avenir en Grand Chelem. En effet, le futur Open d'Australie, qui débutera le 17 janvier 2022, a de fortes chances de se dérouler sous de stricts restrictions sanitaires en raison de l'épidémie de Covid-19. Des conditions qui pourraient pousser Novak Djokovic à faire l'impasse sur le tournoi, alors que le Serbe est le tenant du titre à Melbourne. Le Djoker n'a en effet jamais pris de position claire sur la vaccination.

« Je ne sais pas si je vais aller en Australie »