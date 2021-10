Tennis

Tennis : Les confessions de Rafael Nadal sur ses performances !

15 octobre 2021

Véritable légende du tennis, Rafael Nadal a quelques secrets qui ont fait de lui le joueur qu'il est aujourd'hui. L'Espagnol n'a d'ailleurs pas hésité à en livrer quelques uns.

Au cours de sa carrière, Rafael Nadal a montré qu’il entrait légitimement dans le débat du GOAT du tennis. L’Espagnol a remporté tous les Grand Chelem, devenant un spécialiste de Roland-Garros qu’il a gagné à 13 reprises. Si le joueur de 35 ans a eu quelques difficultés cette saison, notamment à cause de la domination de Novak Djokovic, il ne reste pas moins un très grand danger sur le court. Comme tout sportif, Rafael Nadal a quelques secrets qui ont fait qu’il est devenu le sportif qu’il est aujourd’hui. Et il en a livré quelques uns récemment.

« Je ne me plains jamais et je n’abandonne jamais »