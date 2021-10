Tennis

Tennis : La grande annonce de Rafael Nadal sur son retour !

Publié le 13 octobre 2021 à 19h35 par La rédaction

Récompensé ce mercredi par la ville de Sant Llorenç des Cardassar pour l'aide qu'il a apporté à la ville durant les inondations survenues en 2018, Rafael Nadal en a profité pour évoquer sa blessure et son retour sur les terrains.

Agé de 35 ans, Rafael Nadal n’est plus apparu sur un tournoi officiel depuis le mois d’août, et une défaite face à Lloyd Harris lors du tournoi de Washington. Quelques jours plus tard, l’Espagnol annonçait son forfait pour l’US Open et pour le reste de la saison. Blessé au pied, le joueur espère faire son retour en janvier 2022 selon son oncle. « Rafa prévoit de revenir en Australie. Les choses s'améliorent. Je suis convaincu qu'il s'en sortira bien. Il veut faire une belle saison 2022. Il va tout donner » avait confié Toni Nadal. Décoré ce mercredi par la ville de Sant Llorenç des Cardassar, Rafael Nadal a donné de ses nouvelles.

Nadal fait le point sur sa récupération