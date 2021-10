Tennis

Tennis : La grande annonce du clan Nadal sur son retour !

Publié le 5 octobre 2021 à 20h35 par La rédaction

Ancien coach et oncle de Rafael Nadal, Toni Nadal a annoncé que son neveu devrait faire son retour à la compétition en janvier prochain, lors de l'Open d'Australie.

En raison de douleurs récurrentes au pied, Rafael Nadal prenait la décision, en août dernier, de mettre un terme à sa saison. « Malheureusement, je dois mettre un terme à ma saison 2021. Sincèrement, j'ai souffert plus que de raison au pied cette année et j'ai besoin de me mettre en retrait. » Agé de 35 ans, l’Espagnol a préféré se soigner pour repartir à 100% en 2022. Oncle de Rafael Nadal, Toni Nadal a donné des nouvelles de son neveu, retombé à la 6eme place au classement ATP.

« Rafa prévoit de revenir en Australie »