Tennis : L'énorme confidence de Rafael Nadal sur son état d'esprit !

Publié le 29 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors qu'une série sur son académie est sortie sur Amazon Prime, Rafael Nadal est revenu sur sa carrière et a notamment évoqué sa haine de la défaite.

Rafael Nadal en a terminé avec cette année 2021. L’Espagnol a déclaré forfait pour le reste de la saison, en août dernier, en raison d’une blessure au pied droit. Agé de 35 ans, l’Espagnol, avec son jeu très physique, n’a pas été épargné par les blessures ces dernières années et a dû se tenir éloigner des terrains durant de nombreux mois. Une situation insupportable pour Rafael Nadal, compétiteur dans l'âme et qui a toujours eu la haine de la défaite durant sa carrière.

« Accepter la défaite sans rien dire ce serait ne pas respecter tous les efforts que l’on a accomplis »