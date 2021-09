Tennis

Tennis : Kyrgios dévoile ses objectifs pour la Laver Cup sans Federer, Nadal et Djokovic !

Publié le 24 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Sans Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, la Laver Cup offre de belles perspectives à l’équipe du reste du monde. C’est ce qu’a confié Nick Kyrgios qui se montre ambitieux.

La Laver Cup débute aujourd’hui avec comme capitaines Björn Borg et John McEnroe. Le Suédois représentera l’Europe et l’Américain le reste du monde. Si des joueurs de renom seront présents comme le récent vainqueur de l’US Open Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas, le Big 3 n’y participera pas. Alors même que Roger Federer était à l’initiative de cette compétition-exhibition.

« À domicile, sans Federer, Nadal et Djokovic, c’est notre moment »